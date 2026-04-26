IMÁGENES ENVIADAS POR LA GENTE: la fuerza del viento en General Villegas

Desde horas de la mañana el viento se hace sentir por su fuerza y descenso de temperatura, esta última más notable al llegar el atardecer.

Un lector tomó estas imagenes en la Plaza San Martín, en Vieytes y San Martín, donde se observa una farola del alumbrado de ese espacio verde caída en el piso, quebrada en su base.

Ante ello se recomienda precaución por las probabilidades que esté electrificada.

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