AHORA – GENERAL VILLEGAS: allanamiento positivo con un aprehendido

Importante despliegue policial en una vivienda de la calle Ithurbide del barrio Ciclón / El Molino por el robo esta medianoche de una conocida despensa en calle Rivadavia entre Cardín y Parra.

La Policía Comunal allana el domicio frebte a las canchas de fútbol, el que arrojó resultado positivo.

A su vez aprehendieron a un sujeto con antecedentes en este tipo de delitos.

En este momento, 20:50 horas de este sabado los efectivos policiales continúan en el lugar.