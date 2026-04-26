Cabeza de vaca al pozo y PlayStation, todo en la vereda, así disfrutan la vida estos amigos en General Villegas (VIDEO)
Nuestras ciudades pueblos permiten aún este tipo de encuentros como el que tuvo lugar la noche de este sábado en la cortada «Tito», calle con su propia, y curiosa, historia, a metros de Pichincha.
Un grupo de amigos, no más de diez, en la vereda, frente a la carpintería del anfitrión, Agustín Pereyra (Nano) como lo hacen al menos una vez por mes, asaban una cabeza de vaca al pozo, escuchaban música con un parlante, mientras jugaban a la PlayStation.
Los vecinos que conocen esta dinámica, observan gustosos la escena. Son un grupo de amigos que decidieron disfrutar momentos de la vida de esta manera, «sin molestar a nadie», como ellos mismos lo definen.
Fue un vecino quien contó a Distrito Interior de este encuentro, compartiendo la curiosidad por si la considerábamos como un hecho a publicar. En si resulta atípico, al mismo tiempo nos confirma las bondades que en materia de actividades sociales la ciudad todavía permite realizar; pero eso no fue todo; la calle en la que sucedió la reunión, se llama, o en realidad se la conoce como la cortada Tito.
Esta es otra historia que también aparece en esta nota.