GENERAL PINTO: POLICÍAS SALVARON UNA BEBA DE 8 MESES CON LA MANIOBRA DE HEIMLICH, SE HABÍA AHOGADO CON UN PAPEL DE GOLOSINA

El hecho tuvo lugar anoche cerca de las 21:30 horas en Av. Mitre, la arteria principal de la ciudad, entre las calles Villegas y Alsina, cuando el personal de la Policía Comunal advirtió el pedido de auxilio de una pareja que se encontraba en plaza principal, manifestando que su hija, una beba de 8 meses, se estaba ahogando tras ingerir un papel de golosina (alfajor).

Ante la urgencia, las policías brindaron primeros auxilios mediante la maniobra de Heimlich, logrando que la niña expulse el objeto; trasladando inmediatamente a la familia al hospital municipal, logrando reanimarla antes de llegar al nosocomio.

Una vez allí fueron recibidos por el médico de guardia, a partir de lo cual se realizó control general de la criatura, que ya estaba fuera de peligro y en perfectas condiciones de salud.