GENERAL PINTO: POLICÍAS SALVARON UNA BEBA DE 8 MESES CON LA MANIOBRA DE HEIMLICH, SE HABÍA AHOGADO CON UN PAPEL DE GOLOSINA

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