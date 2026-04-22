En la presentación del Chat Bot de General Villegas: «Los empleados van a estar obligados a dar respuesta inmediata porque la máquina se los va a exigir» (VIDEO)

En el Salón de los Acuerdos se presentó este martes el Chat Bot que la Municipalidad pone a disposición de los vecinos en breve. Esta herramienta forma parte del proyecto de modernización que persigue el estado local y permitirá a los ciudadanos hacer reclamos, dar aviso tras temporales, entre otros; los empleados de las diferentes áreas serán notificados en tiempo real, por lo que la respuesta y la solución demandará inmediatez ya que todo estará registrado.

El intendente destacó este punto, aunque también destacó que fue realizado en su totalidad, y desarrollado, por villeguenses, lo que permitió un importante ahorro para el municipio.

En la presentación fue el único orador Este nuevo servicio está destinado a beneficiar a la comunidad, acelerar los trámites, eliminar la burocracia y eliminar el papel, en definitiva, para nosotros también es un desafío enorme porque el sistema nos obligará a dar respuesta inmediata, concluyó.