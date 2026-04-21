Martín Belloso reemplaza a Mariano Maranta en Legales de la Municipalidad de General Villegas

Tras la salida de Mariano Maranta la semana anterior, su lugar es ocupado por uno d elos integrantes del equipo que lo acompañaba.

Se trata del abogado Martín Belloso, de 33 años, quien regresó a la ciudad de General Villegas a ejercer su profesión el año pasado.

El letrado se especializó en Derecho Comercial, pero, como ocurre en ciudades con características como la nuestra, al ejercer alcanza otras especialidades.

Graduado en la UBA, trabaja para la Municipalidad desde el mes de octubre de 2025.

Esta designación cumple con una línea que ha trazado el intendente de designar en Secretarías o Direcciones en los que sus titulares han sido desplazados o han renunciado, a integrantes de los equipos de esas áreas, al considerar que conocen el funcionamiento, por lo que pueden continuar llevando adelante los procesos en los que se encuentran, incluso, mejorarlos.