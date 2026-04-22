El presidente de la SRA, Nicolás Pino, visita el jueves General Villegas

La visita se da en el marco de un encuentro de socios, delegados y directores de la SRA junto a productores del Partido, que se realizará el próximo 23 de abril a partir de las 10 horas en el Salón Isidro, sobre la Ruta 188.

Será una jornada con información con temas actuales, charlas técnicas y espacios de intercambio sobre temas clave para el sector.

El programa inicia con la bienvenida a cargo del presidente de la Sociedad Rural de General Villegas, anfitriona del evento.

A las 10:30 disertará Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina.

A las 11:30 darán inicio una serie de charlas sobre diferentes temas:

Carnes – Carlos Adriozola

Caminos rurales – Ing. Bernardino Capra

Productores Autoconvocados de Bolívar – Ing. Denise Stephani Campion

A las 13 horas se realizará el almuerzo, para retomar el último tramo previsto para las 14:30 con una charla técnica:

Plan Maestro el Río Salado – Ing. Hidráulico, Marcelo Rastelli