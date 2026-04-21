Una búsqueda desesperada: son de General Pinto y viajan a diario a Lincoln para hallar a India (VIDEO)

India es una perrita cocker que desde su nacimiento está con la misma familia, siendo un integrante más. Días pasados, unos 15 aproximadamente, sus dueños viajaron, como siempre, con ella, a Lincoln, visitaron el Parque y en un descuido India desapareció.

Desde entonces la búsqueda es constante, tanto que viajan casi a diario desde Pinto hasta la vecina ciudad buscando en diferentes lugares, preguntando, colocando carteles con su imagen en todo comercio que pueden. Pasan los días y crece la angustia, pero no bajan los brazos y mucho menos pierden las esperanzas.

«Tato» Cavalle habló con Distrito Interior, contando las particularidades de su mascota a la que espera encontrar para volver a compartir la vida, porque sin ella la familia está incompleta.