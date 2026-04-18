General Villegas: tránsito interrumpido en Castelli y Chassaing Este por un acoplado encajado

Los vecinos del lugar advirtieron mediante un mensaje a Distrito Interior de la situación que impide la circulación de vehículos por ese tramo de la calle Castelli debido a un acoplado, aparentemente cargado, que se encajó .

Ese sector suele acumular agua por lo que se presume el terreno está blando, no obstante en las últimas horas habría trabajado una motonkveladora del municipio arreglando la calle.

Según se observa con un camión maniobran intentando retirar el implemento, por lo que se recomienda precausión evitando el tránsito por allí.