La casa de la familia Carrozzi pronto será «El Pueblo», nuevo restaurant de autor en General Villegas

La vivienda en la que vivieron «Los Carrozzi», la familia de Antonio Carrizo (Carrizo, apellido artístico), en pleno centro de General Villegas está pocos días de verse convertida en un restaurante.

Allí vivió, como último habitante de la tradicional familia, «Tito» Carrozzi, hermano de Antonio, un amante del arte, los amigos y las colecciones.

Tras el fallecimiento de todos los integrantes de la familia, los herederos decidieron poner en manos de Luis Monti (Colo), un destacado chef (o cocinero, como prefiere que lo llamen) este lugar al que desde hace varios meses lo intervienen para convertirlo en esta nueva propuesta gastronómica en la ciudad.

La casa que se encuentra junto a la sede de club Atlético, en plena calle Moreno, la principal de la ciudad, en los primeros días de mayo abrirá sus puertas a una nueva propuesta, pues la vida continúa.

Sólo a modo de adelanto podemos decir que este espacio contará con un salón comedor, una barra bar para la noche, tras la cena, y se habilitará una parte del pario que ocupa el centro de la manzana.

El resto, es la mano de «El Colo» esperando a los comensales, con su toque.

«EL Pueblo» debe su nombre a un dicho de «Titoo» Carrozzi que aseguraba sobre su vivienda: «Esta es la casa del pueblo».

Cabe mencionar que no tendrá rasgos de museo de los Carrozzi; seguramente habrá algún detalle u objeto que permita recordarlos, pero bastará con el solo hecho de saber que ellos fueron de ahí.