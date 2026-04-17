Una realidad que queda expuesta con la campaña de la cooperadora de la Escuela Especial de General Villegas (VIDEO)

Juan Chacón, presidente d ela cooperadora del colegio de General Villegas, no tuvo reparos al manifestar los inconvenientes que padece la comunidad educativa ante la falta de entrega de insumos para la limpieza por parte del Consejo Escolar.

En ese sentido adelantó también, que desde el ente que preside, no contribuirán más al mantenimiento del edificio, que es potestad del organismo provincial, que hoy se encuentra en manos del oficialismo local. El dinero con que cuenta la cooperadora estará exclusivamente a acompañar a los alumnos y sus familias en otras necesidades, algunas de las cuales requieren asistencia urgente.

Acerca de las campaña, que en realidad son dos, una, la de calzado para que los alumnos no falten los días de lluvia, como ocurriera con el temporal días pasados, y la restante, la de los artículos de limpieza, se solicita colaboración a la comunidad para lograr la mayor cantidad acopiada, porque considera que vienen tiempos difíciles, por otra parte, remarcó que dada las características del alumnado, el saneamiento de las instalaciones se debe hacer dos o tres veces por día, más que en cualquier otro colegio.

Finalmente, dada la visita de autoridades provinciales que presentaron planes para este establecimiento educativo, dijo que se deben acondicionar las instalaciones para funcionar sin problemas, dado que inicialmente la escuela albergará a unos 50 alumnos y hoy la matrícula supera los 100, enfatizando en que no deben hacer política ni con la escuela, ni con los alumnos.