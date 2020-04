Zavatarelli, sus funcionarios y concejales y Guerrera aportan el 30% de sus sueldos a la lucha contra el covid-19 (VIDEO)

El partido Justicialista de General Pinto que preside el diputado provincial Alexis Guerrera es quien administra el importe aportado por el intendente, los funcionarios de la planta política, concejales del oficialismo y el propio Guerrea quien explicó los alcances de la decisión en una entrevista con Distrito Interior.

Orgánicamente todos los mencionados aportan de sus haberes por la función política el 5% al partido, pero teniendo en cuenta el momento que atraviesa el país del que no es ajeno el distrito, a pesar que el municipio no corre riesgo financiero (mencionado por el intendente en la última nota), se decidió que ese monto se incremente extraordinariamente en un 25%, pese a que no todos estuvieron de acuerdo en el incremento momentáneo del aporte.

De este modo cada uno destina el 30% lo que ha permitido alcanzar unos $ 400.000 con los que se adquirieron alimentos y artículos de higiene que fueron entregados a Acción Social para que desde allí se distribuyan equitativamente, ya que se tiene el conocimiento de las familias y personas que más necesitan en este momento.

La medida y la acción son justas sostuvo Guerrera quien se encuentra en General Pinto cumpliendo con el aislamiento y acompañando a la Gestión cada vez que se lo requiere; además de ser integrante de la mesa de Crisis.

El propio legislador aseguró que esta no será la única oportunidad en que el aporte ascienda al 30% teniendo en cuenta que no se sabe hasta cuándo esta crisis se extenderá peri sí que no será el mes próximo que finalizará.

