AMPLIAMOS: se incendió un camión de General Villegas cuando viajaba por la RN 33

Esta tarde cerca de las 16 horas los bomberos fueron alertados por un camión que se estaba incendiando a la vera de la ruta nacional 33, a pocos metros del ingreso a la planta de ACA, en dirección a Piedritas.

El chasis, un Ford Cargo 1933, tiraba una batea cargada con soja, pertenece a un transporte de nuestra ciudad al igual que el chofer, quien al descender del camión, ya estacionado sobre la banquina, nada pudo hacer para evitar que las llamas alcanzaran toda la cabina.

No se ha podido precisar la causa que originó el siniestro.

A la llegada de bomberos, las llamas habían envuelto la cabina y alcanzado el pecho de la batea, afectando parte e la lona, por lo que parte de la carga había caído al suelo. Tras la intervención de los voluntarios en pocos minutos la situación pudo ser controlada, más allá d elos daños que se habían ocasionado.

El tránsito permaneció durante el trabajo cortado, hasta que transcurridos unos 40 minutos fue liberado, asistido por personal d ela Policía de Seguridad Vial.