Tras el levantamiento del paro en Villegas, lo que dejó la medida de fuerza (VIDEO)

Los transportistas autoconvocados reclamaron hasta este jueves 16 de abril por una mejora en la tarifa. El reclamo que inicialmente fue de un 25%, logró un 14% tarifa llena.

Mediante una Asamblea realizada en el cruce de las rutas 188 y 33, donde permanecieron unos 15 días, por mayoría se decidió la vuelta al trabajo, ya que no había a la vista otro ofrecimiento que el que finalmente acordaron. Se les planteo a los manifestantes que quienes lo consideraran podrían ir a cargar, y la mayoría optó por esa opción.

Jesús Luna, referente de los transportistas habló esta noche con Distrito Interior, destacando, entre otras cosas, que la presencia de los camioneros al costado de las rutas en Villegas se dio en absoluta armonía, sin problemas, sobresaltos, ni gomas encendidas; lo que marca un precedente que se puede ejercer presión, obtener resultados sin violencia. Por otra parte,

Luna, que aparece como un líder, no descartó continuar trabajando unidos para luchar por mantenerse siempre cerca de los aumentos que los insumos que utilizan tuvieran, tal como ocurrió en este caso con el combustible.