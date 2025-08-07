General Villegas honra a San Cayetano en su día

El Patrono del pan y el trabajo en venerado en la capilla que lleva su nombre, en el barrio San Antonio.

Los fieles que partieron desde frente a la actual capilla recorren las calles adyacentes para finalizar en la obra de la nueva capilla ubicada en Av. Mitre y Brown donde se celebrará la misa y posteriormente se servirá un chocolate con tortas.

A las 20 horas habrá una segunda kisa en el mismo lugar.

La procesión está encabezada por el obispo, Monseñor Ariel Torrado Mosconi, acompañado por el cura párroco, Tomaz Wargocki. De la misma participa una importante cantidad de gente, como siempre, para agradecer y pedir al santo.

De este modo se cumple con uno de los ritos más importantes de la fé católica, que cada año parece sumar más adhesiones; sin dudas el contexto en el que se encuentra el país es una de las principales razones.