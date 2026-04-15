La Scaloneta en el mundo: desde Uganda le hicieron un homenaje que es viral (VIDEO)

Un grupo de bailarines llamado Hipers Kids sorprendió con un homenaje increíble a la Selección Argentina.

Desde Uganda, crearon una canción mencionando uno por uno a los campeones del mundo y lo acompañaron con una coreografía llena de energía.

De Lionel Messi a todo el plantel… el festejo cruzó fronteras.

El fútbol argentino no solo ganó un Mundial… dejó una huella en todo el planeta (Créditos a quien corresponda)