La Scaloneta en el mundo: desde Uganda le hicieron un homenaje que es viral (VIDEO)
Un grupo de bailarines llamado Hipers Kids sorprendió con un homenaje increíble a la Selección Argentina.
Desde Uganda, crearon una canción mencionando uno por uno a los campeones del mundo y lo acompañaron con una coreografía llena de energía.
De Lionel Messi a todo el plantel… el festejo cruzó fronteras.
El fútbol argentino no solo ganó un Mundial… dejó una huella en todo el planeta (Créditos a quien corresponda)