Cuento del Tío: una mujer entregó una importante suma de dólares en General Villegas

El ardid con el que engañaron a una mujer mayor, domiciliada en una vivienda del barrio Obrero, es similar a otro ocurrido el año anterior que pudo ser esclarecido; en esa oportunidad los responsables eran de La Matanza y CABA.

Tras un llamado a su teléfono fijo haciéndose pasar por un familiar directo que le manifestaba, por movimientos económicos, debía entregar a un supuesto empleado bancario. Así fue que a los pocos minutos un desconocido pasó a recoger los billetes.

La suma ronda los 5.000 dólares.

Desde radicada la denuncia la Policía se encuentra investigando el hecho, cuya pesquisa se orienta fuera de General Villegas.