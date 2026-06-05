Está en funcionamiento el Chat Bot de la Municipalidad de General Villegas (AUDIO)

El Subsecretario de Modernización, Coordinación y Técnica, Ezequiel Vincet, lo confirmó este jueves.

El número, exclusivamente de Whatsapp. es 3388 527101.

Mediante el chat, de manera directa, se le debe realizar el reclamo o consulta al sistema; en pocos minutos éste dará la respuesta.

Su puesta en marcha es reciente, luego de una etapa breve de prueba tras su presentación en sociedad.

El objetivo es que la comunidad haga uso de esta plataforma, y con la celeridad que ofrece, una vez gestionado, cuando se trata de reclamos, se de lo antes posible respuesta.

Audio explicativo sobre el funcionamiento del Chat Bot