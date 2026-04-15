SRPGV: se lleva a cabo en Charlone la primera reunión con productores en el interior del Partido

Anunciada tiempo atrás como parte de una nueva estrategia de comunicación entre la entidad, los productores y todas las comunidades del distrito, esta tarde dio inicio en la cooperativa eléctrica de Coronel Charlone la reunión entre autoridades de a Sociedad Rural del Partido de General Villegas y productores, en la que se plantean diferentes temas, algunos de los cuales son abordados por especialistas.

La bienvenida estuvo a cargo del presidente de la entidad, Guillermo Moreno; luego Adrian Corbetta disertó sobre identificación electrónica (caravanas), posteriormente se proyecto la apertura del debate para el tema caminos y canales, finalmente, Ignacio Kovarsky, presidente de CARBAP, se referiría a la situación actual en Buenos Aires y La Pampa.