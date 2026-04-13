En Coronel Granada se levantó el paro de transportistas luego de lograr un acuerdo

Coronel Granada era la única localidad del distrito de General Pinto en el que se manifestaba los transportistas de carga, reclamando como en el resto de la zona, una readecuscion de la tarifa dado el aumento del combustible, entre otros costos.

El sabado los representantes de las partes mantuvieron una reunión en la que acordaron el 14% de aumento, que alcanza llena en corto o largo.

El domingo retomaron la actividad y desde entonces se encuentran trabajando con normalidad.