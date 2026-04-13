Dr. Amato: «Sacarle al adulto mayor lo único que tenía más o menos acomodado que era el PAMI, es una locura» (VIDEO)

El Dr. Augusto Amato (MP 71.129) es junto al Dr. Tau, los dos médicos de cabecera de la obra social de los jubilados en General Villegas, y este lunes anunciaron que por 72 horas, es decir hasta el miércoles, no atenderán pacientes que provengan de PAMI.

Esta decisión fue tomada en todo el país para que el Gobierno nacional retrotraiga la medida que dispone una nueva manera de proceder en el pago de las consultas, lo que significará para los médicos una reducción del 30% aproximadamente.

Si no se resuelve, desde el jueves en General Villegas cobrarán un copago o adicional a cada paciente que podría rondar los $ 20.000.

Amato, en diálogo con Distrito Interior explicó los alcances de la delicada situación, expresando, entre otros conceptos, que en sus 13 años como médico de PAMI es la primera vez que se llega a una instancia de este tipo, es más, recordó que en su carrera profesional nunca había hecho paro.

«Sacarle al adulto mayor lo único que tenía más o menos acomodado que era el PAMI, tocar eso, es una locura», remarcó.