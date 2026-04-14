La capacitación en inteligencia artificial se expande a las localidades del Partido de General Villegas

Tras su inicio en el Polo Tecnológico de la ciudad cabecera, la propuesta de formación impulsada por la Municipalidad llegó a Emilio V. Bunge. El curso continuará recorriendo el distrito para garantizar acceso equitativo a herramientas digitales.

El jueves 9 de abril dio inicio en la Biblioteca Municipal “Maestro Trombotto” de Emilio V. Bunge una nueva etapa del curso “IA en tu bolsillo: Facilitando el día a día”, una propuesta orientada a promover el uso cotidiano de herramientas de inteligencia artificial.

La iniciativa, que comenzó en el Polo Tecnológico de la ciudad cabecera, se extiende ahora a las localidades del partido, siendo Emilio V. Bunge el primer punto de esta instancia territorial. La propuesta forma parte de una política pública destinada a acercar la innovación tecnológica a cada comunidad, reducir la brecha digital y fortalecer la inclusión.

El curso se desarrollará a lo largo de cuatro encuentros consecutivos, los días jueves, bajo una modalidad práctica que permite a los participantes trabajar con sus propios dispositivos móviles. Durante las jornadas se abordan contenidos vinculados al uso de asistentes virtuales, la organización de tareas, la comunicación mediante dictado y nociones básicas de seguridad digital.

Esta línea de capacitación continuará replicándose en el resto de las localidades del partido de General Villegas, en el marco de una estrategia de formación descentralizada que busca garantizar igualdad de oportunidades y acceso a herramientas tecnológicas en todo el territorio.

Este tipo de propuestas contribuyen al desarrollo local y promueven la inclusión digital, acompañando a la comunidad en la incorporación de nuevas tecnologías aplicadas a la vida diaria.