General Villegas: se está llevando a cabo la reunión por el paro de transportistas

El encuentro se lleva a cabo en la sede del club Atlético y participan acopios, transportidtas autoconvicados y propietarios de algunos de los transportes con mayor cantidad de unidades. Los ausentes son Cargill y la Sociedad Rural de General Villegas.

Los primeros intercambios, luego de planteadas las posturas, está dada en la tarifa para la corta. Todos coinciden hasta el momento en la necesidad de destrabar el conflicto.

Con el 14% propuesto por las entidades madres no habría acuerdo.

Se destaca entre los presentes la importancia de este encuentro, método que han planteado para el futuro, evitando conflictos de este tipo.

La reunión inició a las 13:30 horas.