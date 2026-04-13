AMPLIAMOS: se dirigían a General Villegas los ocupantes del auto siniestrado

El Renault Megane habría sufrido una falla que produjo el incendio cuando circulaban por la Ruta Nacional 188 en cercanías de Volta, entre nuestra ciudad y Ameghino.

Los ocupantes, cuatro hombres de nacionalidad paraguaya, procedían de Moreno y tenían como destino General Villegas, donde se encuentran trabajando en la construcción.

El daño en el vehículo fue total, mientras que las personas que viajaban en él resultaron ilesas.