General Villegas: la Feria de microemprendedores y artesanos se va imponiendo con el tiempo (VIDEO)

El segundo domingo de cada mes la Feria de Artesanos y Emprendedores se realiza en la Plaza Principal de General Villegas, aunque también exponen y venden sus productos en eventos masivos.

De esta propuesta participan unos 100 emprendedores que se encuentran registrados en Producción del municipio, a partir de lo cual se les brinda la asistencia, tanto en logística para casos como la de esta tarde de domingo, como cursos de capacitación, entre otros. Para ser parte, los que aún no lo han hecho deben inscribirse de lunes a viernes en la Secretaría de Producción, ubicada en el primer piso del palacio Municipal, de lunes a viernes de 7 a 13 horas.

Las sucesivas Ferias van convocando cada vez más visitantes y clientes, generando lenta pero sostenidamente un punto de encuentro y una posibilidad comercial valiéndose de la oferta y la demanda, teniendo en cuenta, entre otras cosas, que todo lo que se ofrece es artesanal.

Cecilia Gonella, integrante del equipo de la Secretaría de Producción, Promoción y Medio Ambiente, con Comercio a cargo, designada como coordinadora de esta movida, habló esta tarde con Distrito Interior sobre esta propuesta que logra mayor concurrencia en cada realización.