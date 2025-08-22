Advierten circular con precaución entre Piedritas y Villegas por el derrame de soja sobre la ruta

Una lectora de Distrito Interior pone en aviso,a esta hora de la tarde, 16:40 horas) a quienes vayan a transitar por la Ruta 33, en el tramo Piedritas Villegas, dado que un camión ha perdido parte de su carga de soja, quedando parte de la misma sobre el asfalto.

esta situación representa un serio riesgo para quienes circulen, hasta tanto sea limpiada la superficie. (Imagen ilustrativa)

Para hacernos llegar tu noticia escribinos al 3388 672080 (Whatsapp directo con Distrito Interior)