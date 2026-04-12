Actualizamos: estado de salud del joven accidentado con la moto esta madrugada

El paciente tiene 27 años, circulaba por la Ruta 33 frente a General Villegas cuando, a las 5 de la madrugada, sufrió un aparente choque y posterior caída que le produjo serias heridas.

No está establecida la mecánica del hecho, pero se cree que pudo haber impactado contra un cartel que indica la llegada a General Villegas ubicado en la banquina a metros del acceso Centenario. No se determinó qué pudo haber provocado el aparente impacto contra el cartel.

El motociclista se encuentra internado en Terapia Intensiva, sin asistencia mecánica.

Presenta traumatismo encéfalo craneano. En una primera instancia presentaba inducción al sueño, más allá de haber ingresado inconsciente. No se descarta la ingesta de alcohol u otra sustancia.

Su estadía en la UTI se debe a una fractura nasal y traumatismo en uno de los ojos.

Las próximas 24 o 48 hiras serán determinantes para su evolución.