Una pareja que circulaba con su hijo de 2 años fue impactada por un auto en la RN 188

La violenta colisión se produjo esta noche alrededor de las 21 horas en la Ruta Nacional 188, a metros del ingreso principal de General Villegas.

Todos los involucrados son de Villegas.

El auto que chocó fue un Chevrolet Cruze, que era conducido por un hombre mayor de edad. Tras impactar por alcance al Volkswagen Suran, en el que se movilizaba una pareja con su hijo de 2 años (ubicado en la sillita reglamentaria), salió de la cinta asfáltica cruzando a la mano contraria para terminar en el préstamo contra una planta, en un sector donde suele juntarse la gente a tomar mates. Dado el horario, no había personas allí.

Las consecuencias personales las sufrió el conductor del Cruze que resultó con golpes, siendo trasladado al hospital.

Los tres ocupantes del Surán, que habían subido a la ruta provenientes del barrio El Cruce y se dirigían a la YPF, resultaron ilesos.

En el caso intervino la Policía Comunal que se predisponga a secuestraron al Chevrolet, presumiblemente porque éste o su conductor, estarían en falta.

Además trabajaron el SAME y personal de la Policía de Seguridad Vial.