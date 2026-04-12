ESTA MADRUGADA: grave accidente en la RN 33 involucra a una moto

Alrededor de las 5 horas de este domingo personal del SAME y la Policía de Seguridad Vial arribaron a la Ruta Nacional 33, a metros de la ermita de la Virgen, sobre el acceso Centenario ed General Villegas, ante el llamado por la presencia de una persona, ca´da en el préstamo junto a una moto, tras haber protagonizado un choque contra algún elemento, o una violenta caída.

La persona de sexo masculino, es un joven, quien habría estado inconsciente, caído al lado de la moto, una Honda Titán 150 cc. al momento d ela llegada del equipo de emergencias médicas.

En esas condiciones, a simple vista grave, fue trasladado al hospital por la ambulancia.

Dado que en el lugar se hallaba una sola persona que habría pasado circunstancialmente y dado aviso al 107, no hay por el momento, dado lo reciente, datos concretos de lo que pudo haber ocurrido.

Momentos previos en la comisaría se habían recepcionado llamados de vecinos alertando por la presencia de motos con escapes reformados que circulaban por las inmediaciones del acceso, incluso se podía oír los motores en la ruta, como ocurre habitualmente corriendo picadas; de hecho, personal d ela Policía de Seguridad Vial se había acercado hasta la intersección de la ruta y el acceso para pedirle a varios motociclistas que depusieran la actitud.

Cabe destacar, que no está determinado si el sujeto accidentado se encontraba realizando algún tipo de maniobra considerada peligrosa, o si en esta oportunidad participó algún otro vehículo.