VILLEGAS ADVENTURE: El fiscal Arcomano recordará a dos mujeres fallecidas trágicamente en Gral. Villegas

Una es Milagros Robledo (17), víctima de femicidio y Clarisa Nunzio (51), fallecida en el accidente de la ruta 188 entre nuestra ciudad y Elordi en la madrugada del 27 de enero de 2020.

Fabio Arcomano (54) es el titular de la Fiscalía N°1 del Departamento Judicial Trenque Lauquen, nombrado y conocido principalmente por esta actividad, pero desde hace 7 años incursiona en el atletismo de aventura a través del cual ha participado en diferentes competencias de renombre como son El Cruce de los Andes, Yacanto, San martín de los Andes, entre otras.

En esta oportunidad se encuentra inscrito para hacerlo en los 21 kilómetros de la 3° edición del Villegas Adventure que se disputará en nuestra ciudad entre los días 14 y 15 de marzo.

Solicitó allí rendir un tributo a dos mujeres que estaban vinculadas al atletismo cuando sus vidas acabaron abrupta y trágicamente, una es Milagros Robledo asesinada por Adrián Cristian Almirón el 13 de noviembre de 2019 y hallada 13 días después y Clarisa Nunzio quien murió al chocar de frente la camioneta Chery en la que viajaba de acompañante procedente de Mendoza donde había participado d una competencia. De este hecho el fiscal supo cuando se encontraba de vacaciones. No eran amigos pero coincidieron en algunas de las competencias y era alguien reconocida en el medio.

Consultado por Distrito Interior, Arcomano que confirmó la intención, contó que en varias oportunidades cuando lo encuentran en lugares donde su presencia no es habitual lo vinculan con la ocurrencia de algún episodio trágico y en varias oportunidades se lo hacen saber.

General Villegas en ese sentido no ha sido la excepción, por esa razón consideró que esta era una buena oportunidad para, realizando una actividad que lo aleja de su trabajo, rendir homenaje a dos personas que inocentemente perdieron la vida y estaban vinculadas al deporte.

Planteada la inquietud a la comisión organizadora fue aceptada con algunas condiciones establecidas por el esponsoreo de las remeras. Fabio Arcomano portará la suya alusiva antes y después de la competencia que disputará con el mismo atuendo que el resto.

El fiscal entendió que tratándose de él esto trascendiera como noticia pero no es su intención. Es un tributo merecido a dos personas que tenían mucho por vivir y lo estaban haciendo. Es mi modo de sentir y no quiero dejarlo pasar teniendo la oportunidad.

Respecto a la carrera, es la primera vez que la correrá y tiene especial interés en la prueba. Por lo que me han comentado quienes la han corrido y lo que he visto, es un interesante desafío para el cual me siento preparado, de todos modos aclaro que soy un llegador, más que un corredor, finalizó.

