El edificio del Polo Tecnológico ya tiene colocado el cartel con el nombre de Antonio Carrizo

Mediante Decreto Nº 2264, el Departamento Ejecutivo dispuso la denominación oficial del edificio donde funciona la extensión local de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA) como Polo Tecnológico General Villegas ”Antonio Carrizo”.

La medida establece, por un lado, el cambio de denominación del inmueble —hasta ahora identificado como “Manuel Puig”— para adecuarlo a su identidad actual y a su proyección estratégica como espacio de formación educativa, científica y tecnológica. Por otro, impone el nombre de Antonio Carrizo como homenaje y reconocimiento a una de las personalidades más destacadas de la cultura y la comunicación argentina, oriundo de General Villegas, expresaron oportunamente desde el Ejecutivo local.

Lo que hasta ahora había sido el paso administrativo, comenzó a materializarse en las últimas horas. Todavía visible detrás del nuevo nombre se observan las marcas de las letras con el nombre de Manuel Puig, el escritor villeguense, autor, entre otra sobras, de Boquitas Pintadas, El Beso de la Mujer Araña, con el que se identificaba ese lugar.

Esta colocación vuelve inminente la presentación en sociedad del nuevo espacio donde la robótica, y otros ámbitos de la tecnología tienen una dedicación especial, ya en funcionamiento.