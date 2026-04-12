Herrera, de Lincoln, es uno de los árbitros elegidos para dirigir en el Mundial del Mundo

El juez radicado en Lincoln dirá presente en la próxima Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, junto a Facundo Tello y Yael Falcón Pérez.

El jueves la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó qué árbitros argentinos estarán en la próxima Copa del Mundo que se disputará en los tres países.

Facundo Tello, Yael Falcón Pérez y el neuquino, radicado en Lincoln, Darío Herrera, fueron los elegidos.

Por primera vez en la historia, habrá tres árbitros argentinos en el certamen.

Tanto para Falcón Pérez y Herrera será su primera experiencia mundialista; Tello había dirigido tres partidos en Qatar 2022.

Completan la nómina Juan Pablo Belatti, Maximiliano del Yesso, Gabriel Chade, Facundo Rodríguez y Cristian Navarro como asistentes y Hernán Mastrángelo en el VAR.

La AFA destacó que será la Federación con más jueces citados en una edición del Mundial junto a la de Brasil.