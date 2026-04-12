Dr. Marcelo Tau sobre la situación con PAMI: «Vinieron a cagarnos la vida, así de fácil» (AUDIO)

El Dr. Marcelo Tau, junto al Dr. Augusto Amato, que es actualmente el presidente del Círculo Médico, son los dos únicos prestadores de PAMI en todo el Partido de General Villegas, donde hay entre 5.500 y 6.000 afilidos.

Desde hace un tiempo el hospital ya no atiende la cápita, por lo que la totalidad de los paciente de la obra social nacional de los jubilados recae sobre ellos generándose importantes demoras en la atención por una cuestión de tiempos, especialmente; tanto es así que están dando turnos para finales de mayo.

Aunque esto es delicado y requiere solución que podría darse con la incorporación de más médicos a la atención de los afiliados, ha surgido en las últimas horas una disposición de PAMI que agravó la solución poniendo en riesgo incluso la atención de los mencionados en el distrito.

Las autoridades integrantes del Directorio de PAMI dispusieron una nueva modalidad en los módulos que representaría una baja en lo que se les paga a los médicos dell 30% aproximadamente.

Los doctores Tau y Amato estuvieron el viernes reunidos on la titular de PAMI Villegas, Vanesa Lavín, justamente para solicitarle intervenga en el planteo d ela necesidad de una mejora en el valor de los pagos, y la respuesta fue esta novedad que los puso en alerta.

Tau explicó, ayer sábado en el programa Las Cosas por el Aire, en FM Peregrina (92.9) los alcances de esta medida que de no reverse en General Villegas tiene dos salidas, el cobro de un copago a los afiliados o la renuncia de ellos.

Con el objetivo de no tomar una medida que afecte aún más a los adultos, es que la semana entrante enviarán una nota a las autoridades de PAMI explicando minuciosamente el impacto de sus decisión junto al pedido de revocarla. A su vez dijo que Lavín, el próximo lunes se comunicará con la abogada en Junín para poder tener certeza d elo que plantea la circular con la que se comunicó esta medida, que en el texto resulta extensa y hasta difícil de entender con claridad, no obstante remarcó que la quita rondaría el 30% aproximadamente.

Con sus 18 años como prestador directo de PAMI dijo que es la primera vez que atraviesa una situación tan grave como esta, a lo que le sumó que por el momento no advierte miras de mejora, y disparó sin vueltas que «Vinieron a cagarnos la vida, a si de simple», en referencia a la política pública en salud que impulsa el Gobierno nacional.

También reconoció que las obras sociales en general no atraviesan un buen momento, al igual que IOMA.

Tau explicó de qué manera podría el hospital amortiguar el impacto en la atención que los afiliados de PAMI reciben tal como se está prestando y dejó en claro que tal como están las cosas a los pacientes les genera muchos problemas más allá de la salud.

Finalmente sugirió a todos los interesados estar atentos a las redes sociales, y medios locales, canales a través de los cuales se dará a conocer el avance de esta negociación que pretende no llevar al extremo las consecuencias negativas.

Audio de la entrevista al Dr. Marcelo Tau