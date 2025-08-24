La Plaza Principal de General Villegas estuvo colmada en el festejo del Día del Niño

Cuando promediaba la tarde fue el pico máximo de concurrencia, donde la habitual cantidad de gente un domingo con sol, se vio duplicada en la Plaza Principal de la ciudad de General Villegas.

El festejo oficial, por el Día del Niño, propuesto por el municipio, el que participaron todas las áreas, con la coordinación de Cultura y Deportes, convocó a una verdadera multitud que hizo uso y disfrutó de todo lo propuesto, a lo que se sumaron instituciones como el club de remo La Botera, la Escuela de Boxeo, entre otros.

Hubo peloteros, juegos tipo kermes, cantinas en los que se sirvieron jugos, gaseosas y tortas gratis, espacio para las artes plásticas, concursos, números musicales sobre el escenarios, demostraciones de diferentes actividades.

Los artesanos y emprendedores del distrito también estuvieron presentes, con un espacio propio que se ubicó sobre la calle Pringles, entre Rivadavia y Moreno, para lo cual se cortó la calle.

En todo momento resaltaron que la concurrencia estaba por encima de lo esperado, aunque teniendo en cuenta que el domingo había iniciado con buen clima, no dudaban de la respuesta de la gente.

Valeria Iglesias, titular de Cultura, destacó la participación de todas las áreas del municipio y sobre todo a sus integrantes, que en todo momento se mostraron dispuestos a agasajar a los villeguenses más chicos en el mes de su Día; sin el trabajo en equipo, sin las ganas y el compromiso puesto por todos, incluyendo a las familias que se acercaron con sus hijos, nietos, hermanos, sobrinos, ahijados; no hubiese sido posible. Finalmente resaltó lo que ocurre cuando la comunidad como tal se une, sin diferencias de colores, ideas o creencias; hoy fue por los chicos, y lo vivimos como lo que pretendíamos, una fiesta, remarcó.