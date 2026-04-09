Falleció Raquel Picotto, presidente de Bomberos Voluntarios de Banderaló

Raquel del Arco de Picotto, conocida por su apellido de casada, tenía 71 años; esta mañana, alrededor de las 6 horas falleció en su localidad.

Si bien se sabía que se trataba por problemas de salud, su fallecimiento resultó sorpresivo para la comunidad de la que fue una activa vecina, ocupando diferentes lugares estratégicos dentro de la misma.

Fue Delegada Municipal, participó activamente en la casa de la Cultura, y actualmente se desempeñaba como presidente d ela Asociación Bomberos Voluntarios entre otros.

En marzo de este año Raquel había sido reconocida en el marco del Día de la Mujer por su entrega y compromiso, por Bomberos.

Sus restos, que son velados en la sala de la cooperativa eléctrica, recibirán sepultura esta tarde a las 16 horas en el cementerio local.