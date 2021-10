Ruta 33, apertura de sobres para la reconstrucción: «Era el compromiso que habíamos asumido, podremos decir que cumplimos cuando esté terminada» (VIDEO)

Patricio García estuvo el viernes por la tarde visitando los trabajos que se realizan sobre la Ruta 33 en un tramo comprendido por el cruce de las Rutas 188 y 33 en General Villegas hasta la altura de la estancia hacia América; lo hizo horas después que se llevara a cabo la apertura de sobres por la construcción de la misma ruta entre General Villegas y Rufino.

El Gerente de Regiones de Vialidad Nacional se mostró satisfecho con la concreción de este paso, fundamental para el avance hacia los inicios de la obra que se estima podría ser para finales de este año. Resta la adjudicación, la firma del contrato y a partir de allí comenzarán a verse los primeros movimientos. Se prevee un tiempo de ejecución de aproximadamente 24 meses por un valor que ronda los 4.000.000.000 de pesos.

A unos 3 kilómetros de Villegas donde se encontraban las máquinas y operarios de ESUCO, la firma que lleva a cabo los trabajos, dialogó con Distrito Interior, donde de manera extensa y detallada explicó los alcances de los pasos recientemente dados y los que le siguen.

Explicando a su vez, entre otras cosas, que la Ruta 33 es considerada un todo desde Rufino hasta Trenque Lauquen y su reparación, por ahora de bacheo y remoción de partes se está haciendo en toda la extensión; lo mismo ocurre en otros sectores de la zona como la Ruta 188 entre Lincoln y General Pinto.

Tal como figura en el título, García, sintetizó con una palabra esta primera instancia para el inicio de la obra, «Cumplimos, en este caso con la primera parte. No podemos decir que cumplimos hasta tanto no esté terminada la obra», especificó; sin embargo se considera que ya esta en marcha el proceso.

Entre los puntos abordados en el reportaje, el funcionario de Vialidad nacional, oriundo de Ameghino, destacó el vínculo con el municipio, los vecinos y los medios de comunicación hasta llegar a esta instancia; en un capítulo aparte se refirió en ese sentido a Sol Fernandez, a quien definió como una joven militante de su mismo espacio a la que valora mucho especialmente por el trabajo que ha comprometido a este proceso, cuidando no hacer de su aporte un beneficio para la campaña, por el contrario; siempre que se lo planteó, aseguró García, lo hizo como una verdadera necesidad que es y como concejal del Partido de General Villegas.

En ese sentido sobre Autoconvocados que realizaron diferentes acciones durante el año, incluso logrando reunirse con el propio García en Ameghino hace unos días atrás, sostuvo que en realidad la tarea de éstos, como todos los vecinos que reclamaron de diferentes maneras, fue visibilizar el problema y hacer conocer la verdadera necesidad que significa la obra de la ruta; «estas cosas no se logran por presionar, se logran dialogando, acordando, por eso atendimos a todos, a los enojados y a los que no lo estaban tanto, a los que nos creían mucho y a los que no nos creían nada; siempre les dijimos a todos la verdad», acentuó.

Se ha dado uno de los pasos mas importante, faltan muchos más que hay que llevarlos adelante, a partir de allí podemos decir que está en marcha.