General Villegas: un delivery fue trasladado al hospital luego que se le cruzara un perro delante de la moto

Esta noche, pasadas las 22 horas, un joven que se movilizaba en una Honda Tornado, cumpliendo con el servicio de Delivery, sufrió un serio accidente cuando un perro lo sorprendió cruzándose delante de su moto.

El animal no le dio tiempo a reaccionar y lo impactó, provocándole una fuerte caída, lo que le produjo desplazamiento o fractura en una de sus muñecas, por lo que fue trasladado pro el SAME al hospital donde está siendo asistido.

El hecho que ocurrió en la calle Fasciolo del barrio Feria, a metros de Lavalle, alertó a los vecinos que oyeron un fuerte golpe; que al haber estacionado algunos camiones, creyeron que alguien podría haber impactado contra uno de esos rodados.

La moto fue puesta a resguardo en una vivienda y los elementos del motociclista levantado por una amigo que se enconytraba en las inmediaciones.