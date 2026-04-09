Una mujer policía debió ser asistida tras protagonizar un serio episodio en General Pinto

Desde hace un tiempo la información desde la Jefatura de la Policía Comunal de General Pinto se brinda a cuenta gotas, lo que no solamente representa una seria dificultad para la tarea periodística, sino una interrupción del principal canal comunicacional que la Fuerza tiene con la comunidad, salvo que se haya determinado atender a cada vecino que siente la inquietud de tener información del modo en que trabaja «su» Policía ante cada hecho. Si es así, no ha sido informado, mucho menos especificado.

A partir de ello, habiendo trascendido con preocupación que una mujer perteneciente a la Policía Bonaerense había protagonizado un extremo episodio, Distrito Interior inició una serie de averiguaciones que permitieron reconstruir, de manera escueta lo presuntamente ocurrido.

El hecho habría tenido lugar el pasado lunes en el domicilio que habita la mujer, que si bien es de General PInto actualmente presta servicio en Junín, incluso, contaría con carpeta médica actualmente.

Según las fuentes consultadas, habría ingerido algún tipo de fármaco, se desconocería si de manera intencional o accidental, lo que le habría provocado algún tipo de complicación debiendo ser asistida, aparentemente en el hospital municipal, luego que fuera en primera instancia asistida en el lugar donde habría sido hallada.

Aparentemente, una de las particularidades del caso sería que la máxima autoridad de la Policía Comunal, no se habría hecho presente en el lugar, en el momento, tal como lo establecería el protocolo para casos que involucran a personal de la Fuerza Pública. Si bien civilmente no representaría relevancia, no sería así internamente.

De acuerdo a las últimas informaciones, la mujer que habría superado orgánicamente esa instancia, estaría recuperada en ese sentido, aunque su condición de efectivo con carpeta no cambiaría, pero si su destino, pasando, probablemente a desempeñarse, se presume, con tareas administrativas en el distrito al que pertenece. (imagen meramente ilustrativa)