Miembros de la SRPGV y el Hospital tuvieron la primera reunión para formalizar El Remate del Novillo Blanco

En el día de hoy, se llevó a cabo la primera reunión formal entre las autoridades de la Sociedad Rural de General Villegas y representantes del Hospital Municipal, con el fin de dar inicio oficial a la campaña solidaria de la próxima edición del “Novillo Blanco”, a realizarse el 15 de mayo de este año.

Este encuentro fundacional tuvo como objetivo establecer el marco de trabajo y la seriedad institucional que un proyecto de esta magnitud requiere. Durante la reunión, la Sociedad Rural confirmó la elección del proyecto presentado por la Asociación Cooperadora del Hospital para ser el destinatario exclusivo de lo recaudado en el evento solidario más importante del sector en la región.

El objetivo: Una ambulancia de alta complejidad (UTIM)

La meta establecida es la adquisición de una Unidad de Traslado de Inmunoasistencia Médica (UTIM). Se trata de una ambulancia de alta complejidad, un equipamiento de vanguardia valuado en aproximadamente 99.000 USD.

Contar con una unidad de estas características es una necesidad estratégica para General Villegas. Funcionando como una terapia intensiva móvil, permitirá optimizar los traslados de pacientes críticos y fortalecer la infraestructura de salud pública, un área que requiere del esfuerzo conjunto de toda la comunidad para seguir creciendo.

Alianza de instituciones

En la reunión estuvieron presentes por la Sociedad Rural su presidente, Guillermo “Willy” Moreno, los ex presidentes Pierre Courreges y Santiago Mocorrea, la gerenta Guillermina Beiersdorf y miembros de la comisión. Por el área de salud, participaron el Dr. Luis Irigaray (Director Médico del Hospital), Fernanda Bonelli (Directora de Gestión y Administración de Salud), César Julián (Presidente de la Cooperadora) y miembros de la cooperadora.

Este primer encuentro marca el puntapié inicial de un proceso de recaudación y transparencia que busca involucrar no solo al sector agropecuario, sino a toda la sociedad civil.