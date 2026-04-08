Daina Gielis renunció a Cultura, desde hoy se desempeña en Medio Ambiente

Daiana Gielis había sido designada como Sub Directora de Cultura el pasado 31 de enero, desde entonces su desempeño venía siendo productivo, y en este tiempo no había dado señales que podía tomar una decisión como la que se conoció en las últimas horas.

Consultada, dijo esta mañana en FM Peregrina (92.9) que los motivos de su renuncia son estrictamente personales, pero no los expuso.

La renuncia se la presentó al intendente y comunicó a Valeria Iglesias, Secretaria de Gobierno, quien estuvo antes de ocupar ese cargo como Secretaria de Cultura con Educación a cargo.

Gielis lleva 13 años en el municipio, al que ingresó siendo operadora en el Centro de Monitoreo, pasó por Producción, y actualmente, desde hacía 2 años se encontraba en Cultura.

Desde hoy, en que regresó de dos semanas de vacaciones, es administrativa en Medio Ambiente, junto a Luciana Prato, quien quedó a cargo de Mónica Spertino, Secretaria del área que también presentó su renuncia.

Acerca de los módulos con los que contaba dado su cargo de rango, explicó que los mismo quedan sin efecto por cuestiones obvias.

Audio entrevista a Daiana Gielis