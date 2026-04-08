Vecinos del barrio Atardecer piden ser escuchados ante las necesidades que surgieron con la lluvia (VIDEO)

El martes por la tarde un grupo de vecinos del barrio Atardecer de General Villegas se reunieron en la plazoleta del lugar para organizar el nuevo pedido al intendente de ser recibidos para planearle las necesidades más urgentes por las que requieren una respuesta.

La lluvia de los últimos días puso en superficie la problemática de las calles, todas son todas de tierra, y el estado en que quedan luego de un temporal como el reciente, donde las dificultades para salir y entrar del barrio se vuelve una odisea.

Este sector cuenta solamente con una calle tratada con piedra caliza que permite una circulación segura.

Los entrevistados por Distrito Interior manifestaron que llevan 13 años de pedidos y reclamos, sin tener una respuesta materializada acerca de lo que resulta urgente, la lluvia fue un basta para la gente que allí vive.