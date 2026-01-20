Continúan apareciendo alacranes venenosos en la zona céntrica de General Villegas

Este lunes el ejemplar que aparece en la imagen fue hallado por una persona que trabajaba en una vereda moviendo baldosas.

Sobre la calle Alberti, casi esquina Belgrano, frente a Ferretería MAS, al levantar un mosaico se encontró con este alacrán al que inmediatamente mató.

La lectora que nos envió esta información lo hace con el objetivo de advertir acerca de la presencia de estos arácnidos invertebrados que aparecen con mayor frecuencia mes a mes.

Lo llamativo en este caso es que este alacrán se encontraba más allá del perímetro en que han aparecido todos los anteriores que se cuentan por decenas. Generalmente su presencia estaba circunscripta al rectángulo formado por las dos manzanas entre las calles Moreno, Zapiola, Alberti y Moreno. En esta oportunidad, podemos decir que cruzaron la calle Alberti, por lo tanto, los vecinos que habitan entre Belgrano, Vieytes, Necochea y Alberti deben estar atentos.

En todos los casos que consultamos a Adelmar Funk, Director del Eco Parque de América, y una voz calificada para evaluarlos, sostuvo que se trataba de alacranes venenosos; y por sus características éste también lo es.

Recientemente fue fumigado ese sector de la ciudad pero a la vista está que no es suficiente. El lugar se ha vuelto endémico, por lo que no es sorpresa que haya cada vez más.

Su picadura generalmente produce un fuerte ardor, aunque puede llegar a ser mortal.

La llegada de esta especie se cree, se dio con las maderas, dado que en las inmediaciones existe desde hace años un lugar dedicado a la venta y el acopio de este material, pero no es una afirmación. Más allá de ese detalle es un hecho que están en la ciudad y hasta el momento todo lo que se ha realizado para combatirlos no ha dado el resultado esperado.