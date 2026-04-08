Fuerte choque entre motos en General Villegas dejó a un joven hospitalizado

Ocurrió este martes por la tarde en Av. Chassaing Sur y Pueyrredón, a la altura del Centro de Castraciones (ex refugio San Roque).

Dos motos circulaban en la misma dirección, desde San Martín hacia Sarmiento, cuando una de ellas en su intento por girar hacia la izquierda, cruzó delante de la otra siendo embestida.

Como consecuencia uno de los motociclistas sufrió un fuerte golpe en una de su piernas, por lo que fue trasladado al hospital por una ambulancia del SAME, habiendo sufrido, aparentemente una fractura en uno de los miembros inferiores.

Lo llamativo fue que al momento de la llegada de la GUM y la Policía, ninguno de los rodados se encontraba en el lugar. El retiro de las unidades, cuando se trata de motos, es cada vez más común que sean retiradas para evitar el necesario secuestro cuando existen heridos.