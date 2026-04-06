La Policía de La Pampa secuestró armas y trofeos de caza, entre los involucrados, un concejal del distrito de General Villegas

En el marco de operativos de prevención y control, la Policía de La Pampa, a través de la Coordinación de Seguridad Rural y dependencias de la zona oeste, llevó adelante una serie de procedimientos en jurisdicción de Carro Quemado, El Durazno y Victorica, que permitieron detectar infracciones a la normativa vigente en materia de fauna silvestre y caza ilegal, informaron oficialmente desde el Gobierno de la vecina provincia, cuyo informe se lee al pie de la publicación.

Al menos hechos ocurrieron durante el fin de semana del pasado 24 de marzo e involucran al concejal Dante Costamagna, de La Libertad Avanza.

Consultado pro Distrito Interior si efectivamente se trataba de él, ya que esa era la versión más firme, no dudo en responder afirmativamente y hacer su descargo sobre el particular, explicando en qué consistió la infracción.

«Ante versiones sobre una infracción de Fauna en la provincia de La Pampa, quiero aclarar que contaba con toda la documentación en regla (licencias, armas y autorización de un establecimiento rural).

La situación se originó por una confusión respecto a los permisos en un campo lindero, sin existir en ningún momento intención de incumplir la normativa.

Actualmente me encuentro a la espera de la resolución de Fauna para regularizar administrativamente el caso, abonar la multa correspondiente y recuperar mis pertenencias.

Como corresponde a mi función pública, estoy a total disposición para aclarar lo ocurrido y cumplir con lo que determine la autoridad», expresó Costamagna.

Artículo de apn La Pampa (Agencia Provincial de Noticias) informando todos los procedimientos

Durante uno de los controles realizados en la intersección de las rutas provinciales 13 y 14, se interceptó una camioneta con tres ocupantes, constatándose múltiples irregularidades. Entre ellas, la presencia de un ocupante sin permiso habilitante, el transporte de armamento en condiciones de uso inmediato y la utilización de dispositivos prohibidos para la actividad cinegética, como visores nocturnos. Como resultado, se procedió al secuestro de ocho armas de fuego, dos cabezas de ciervo colorado de importante porte, elementos de caza y documentación, además de la incineración de restos cárnicos conforme a la normativa vigente. En otro procedimiento, originado a partir de la denuncia de un administrador rural, se detectó la presencia de cazadores furtivos dentro de un coto de caza.

Tras tareas de vigilancia y un operativo coordinado, se interceptó un vehículo con varios ocupantes, quienes finalmente reconocieron haber dado muerte ilegal a tres ejemplares de ciervo colorado.

En este caso, se secuestró un arma de fuego, trofeos de los animales cazados y el vehículo utilizado, mientras que los involucrados fueron notificados en carácter de detenidos preventivos, con intervención de la Justicia. Asimismo, en un tercer operativo desplegado en la zona de Loventué, se logró interceptar otro rodado vinculado a una denuncia por caza furtiva dentro de un predio rural. Tras un seguimiento basado en rastros y tareas coordinadas entre distintas dependencias, se constató que los ocupantes habían ingresado sin autorización y efectuando actividad de caza ilegal.

En el lugar se secuestraron armas de fuego con miras, visores térmicos y nocturnos, equipos de comunicación, indumentaria camuflada, además de múltiples piezas y subproductos de fauna silvestre, incluyendo cabezas de ciervo colorado y antílope, junto a bolsas con carne.

Los implicados fueron notificados en calidad de detenidos, quedando a disposición de la Fiscalía interviniente, mientras que los elementos secuestrados y los vehículos fueron puestos a resguardo judicial.