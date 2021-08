Sol Fernandez y Pablo Varrone: «Nosotros sabemos cuáles son las necesidades de los vecinos y sabemos cuáles son las soluciones»

Al momento de la entrevista llevada a cabo en FM Peregrina, la presidente del Partido Justicialista de General Villegas y precandidata en primer lugar por la Lista Celeste y Blanca, el colectivo de la Municipalidad de General Villegas que arribó meses atrás, partía con un grupo de deportistas hacia otra ciudad; en ese marco, la primera mención fue para esta unidad cero kilómetro que se materializó luego de gestiones conjuntas entre el intendente y Sol Fernandez.

«Nosotros en el 2019 cuando estábamos trabajando en el proyecto de gobierno junto con Gerardo Chichiri y el resto del equipo, identificamos una necesidad que era la falta de transporte para que el CEF y para que distintos clubes pudieran viajar a competir. El colectivo es algo que no teníamos hace muchos años, entonces a partir de ahí nos pusimos a gestionar junto al gobierno provincial y nacional para poder conseguir este colectivo que se trajo, y por supuesto que lo canalizamos de manera institucional como corresponde a través de la Municipalidad, desde donde se recepcionó muy bien esta gestión.

Ayudamos con el proceso de compra para que hoy el colectivo este acá, por lo que hace un tiempo atrás llegó el colectivo a General Villegas.

Como estuvimos atravesando la segunda ola no era momento para hacer una inauguración, ni ninguna entrega, y quedó postergado, pero sí estaba dada la palabra de que se iba a poner en funcionamiento y a partir de algunas situaciones que nos fueron planteando distintos equipos de diferentes clubes también se pudo hablar para que se ponga activo ese colectivo, para que se pueda usar, porque esa es la idea, que se sea de utilidad para las diferentes disciplinas; por eso estamos muy contentos de que hoy este en funciones», expresó.

Acerca de Gerardo Chichiri, su compañero de fórmula, dijo que hoy se da el gusto de poder compartir la lista con quien va en segundo lugar, del mismo modo con Susana Brime en tercer lugar, Pablo Varrone en el cuarto, Silvia Saravi, Mauro Gigliano de Santa Regina, Cristina Raspo de Cañada Seca, Patricia Marquez de Piedritas, Gisela Larramendi de Bunge y Damián Beresiarte, reconocido y joven veterinario de la ciudad cabecera. También hizo mención a Gustavo Francucci, precandidato a consejo escolar, y de manera general al resto del que dijo ser un grupo de mujeres y hombres que vienen trabajando, algunos, desde hace mucho tiempo y otros desde el 2019 cuando fueron convocados a trabajar en un proyecto de gobierno para el partido de General Villegas.

Sobre Beresiarte y Larramendi, recientemente incorporados al equipo de trabajo, sostuvo que hoy no tienen un papel protagónico, pero tiene que ver con la idea de ir madurando para que en 2023 lleguen maduros en condiciones de ocupar un lugar preponderante en la Lista.

«Nosotros encaramos en el 2019 en un proyecto de gobierno para General Villegas, este proyecto sigue aún vigente y seguimos trabajando para poder profundizar nuestras ideas y nuestra planificación del Villegas que queremos, así es que cada día y cada año vamos convocando nuevas personas, nuevos vecinos y vecinas para que se sumen a este trabajo y a este desafío para poder ser gobierno y poder llevar adelante las políticas públicas que creemos necesarias para tener un Villegas que sea mejor, porque creemos que podemos estar mejor y nosotros sabemos como hacerlo».

Pablo Varrone, médico, precandidato a concejal en cuarto lugar, que acompañó a Fernandez en la entrevista agregó a lo manifestado anteriormente, que «es la proyección de un trabajo, hoy por hoy la gente encuentra en nosotros sin ser gestión local, una respuesta solamente en cuestiones sanitarias sino también sociales, deportivas, administrativas muy básicas, Sol decía de la proyección que tenía en los compañeros que vienen formando esta Lista. Se formó en realidad en 2019 a través de un gran equipo de trabajo, la presidenta del partido justicialista de General Villegas empezó a convocar a gente, que si bien era peronista, convergía y nos empezamos a encontrar, empezamos un proyecto; ese proyecto nos encuentra a fines del 2019 con la elección que hubo, y el 16 de diciembre del 2019 ya teníamos dos proyectos para empezar a trabajar, particularmente desde salud y desde la educación.

La Libreta Municipal Sanitaria y el Dengue Villegas. Nos estábamos preparando para lo que era el dengue y de repente en enero nos choca la pandemia y nos pusimos a trabajar a nivel local para establecer cómo íbamos a encarar como grupo y como estructura, la pandemia sin ser gestión, sabiendo que tanto Provincia como Nación tenían que reestructurar todo un sistema sanitario. En eso nos pusimos a trabajar y empezamos a elaborar un montón de cosas entre todas las áreas de nuestra estructura. Nosotros venimos trabajando día tras día, semana tras semana, mes a mes para hoy llegar a la formación de esta Lista.

Esta Lista no es algo casual, cualquiera puede ocupar cualquier lugar, porque todos tenemos el mismo desarrollo y la misma ideología y pensamiento, sabemos lo que se necesita, sabemos cómo desarrollarlo y cómo encararlos, entonces nos encontramos con eso y empezamos a organizarlos y así se concretaron las primeras viandas, nos empezamos a hacer fuertes y se fue formando la estructura y la presencia sin ser gestión; a través de Sol aparecieron un montón de instituciones que requerían. Así fue que nos contactó el pastor Becerra que hizo una labor muy importante, Polignano también. Nosotros mismos contamos con un montón de personas y compañeros que hoy por hoy siguen trabajando desde adentro, que empezaron a poner sus cocinas para poder llevar adelante esta tarea y a su vez seguíamos preparando los proyectos; y así preparamos los proyectos de adhesión a la emergencia sanitaria a Provincia y Nación por parte del municipio, planteamos la necesidad y una estructura de gestión de la pandemia la cual fue rechazada, y no en una oportunidad sino en tres, sin embargo a eso seguimos siendo resilientes y seguimos apoyando y colaborando con la Gestión.

Esto nos viene preparando desde el 2019 para el 2023 con un trabajo comprometido, no solamente que es desde el Concejo Deliberante, sino también desde los barrios y desde los pueblos.

Fernandez agregó a lo aportado por Varrone, que desde el año 2015 en que asumió el Gobierno Eduardo Campana, comenzaron a tener una demanda que fue creciendo, atribuyéndolo a que la Gestión no supo interpretar las necesidades, generando muchos vacíos, lo que los obligó a tomar una actitud ejecutiva a nivel local. Desde 2019 en que el Frente de Todos es Gobierno a nivel provincial y nacional lo gestionado pudo ser plasmado con mayor facilidad, dando respuestas a lo que desde Villegas no se podía dar.

A pesar de ello, Sol Fernandez indicó que el trato con el intendente es cordial y de respeto mutuo para poder trabajar por el bienestar común de la comunidad, aclarando que pese a ello no tienen nada en común.

«Somos fuerzas políticas diferentes, que tenemos una visión de General Villegas distinta, y lo que nos diferencia de la actual Gestión y del resto de las listas es que nosotros tenemos por objetivo trabajar, trabajar y trabajar para el partido de General Villegas, y estamos tratando de hacer lo imposible posible, encontrar soluciones a las demandas de los vecinos que son muchísimas y han traído problemas que crecieron con el tiempo. Uno de los principales problemas que tiene Villegas hoy es el habitacional, faltan de políticas públicas locales, hace seis años que no se hacen casas, que no hay planes de viviendas municipales, que tampoco hay terrenos y la toma de terrenos públicos y privados también a traído como consecuencia la compra-venta de estos terrenos públicos, fiscales y municipales que ha adjudicado en un momento el municipio; porque quizás se entrego ese terreno a personas que no tenían la capacidad de ahorro para poder construir, y prometieron que los iban ayudar con la construcción y no encontraron ninguna de esas ayudas. Esto también ha facilitado hechos de corrupción por parte de funcionarios públicos de esta Gestión de Gobierno que vendieron terrenos y estafaron a la gente».

«El Estado Municipal tiene responsabilidad subsidiaria en cuanto a estos delitos», prosiguió, «porque esos delitos se cometieron dentro de una Secretaría municipal que fue la Secretaría de Desarrollo Social que en ese momento tenía una oficina a cargo de estas demandas habitacionales».

«Hoy se ha tornado en un problema muy serio para la comunidad porque muchos vecinos que tiene terrenos particulares han visto distintos hechos de usurpaciones que obviamente generan inseguridad e intranquilidad para toda la comunidad, y también vimos otro problema muy triste, lamentable y doloroso que es la cantidad de casitas de precariedad extrema, familias que están viviendo muy mal en casitas de chapas, sin baño, con conexiones clandestinas de electricidad que son un peligro».

Luego de recordar un hecho fatídico como consecuencia de una conexión clandestina ocurrido años atrás, comentó que se encuentra en diálogo con el gerente de Edén, Ramiro Varela, de quien aseguró no encuentra una solución con el municipio, por lo que se acercó a ella a planteárselo, asumiendo que de continuar esta situación va a morir más gente. «Entonces venimos nosotros tapando todos esos agujeros que viene dejando el intendente municipal porque la gente lo necesita y nosotros ponemos todo a disposición, obviamente no podemos solucionar todos los problemas de la gente, nosotros no tenemos materiales de construcción, no tenemos chapas, no tenemos para esos pedidos con los que a veces la gente se acerca a plantearnos porque no somos gobierno pero si esta bueno que vengan para poder acompañarlos, asesorarlos. También vamos cargando esas situaciones, porque vamos a ser Gobierno en el 2023 y nos vamos a tener que ocupar de este gran problema que nos deja esta Gestión Municipal», enfatizó.

La elección es legislativa, no ejecutiva

Este es un detalle en el que desde iniciada la campaña todos los candidatos de los diferentes espacios aclaran especialmente; es que la opinión pública ha hecho notar que en algunos casos las propuestas abordan aspectos que son potestad del Poder Ejecutivo, razón por la cual se han visto en la obligación de explicar la importancia que tiene ganar en estos comicios.

«Si la oposición es mayoría en el Concejo Deliberante podemos lograr que el presidente sea de la oposición: De ese modo nos permitiría a todos generar lazos institucionales mucho más fuertes, lo mismo que con el gobierno provincial y nacional para seguir gestionando cosas, para empezar a traer obras públicas, para empezar todo aquello que nosotros estamos necesitando, poder acercarnos aún mas y poder canalizarlo a través del Concejo Deliberante. Sería muy importante que el Concejo estuviera presidido por la oposición para poder marcarle las falencias a este Gobierno y también hacer todo lo posible, lo que esté a nuestro alcance para gestionar las soluciones que el intendente municipal hoy no le está dando a la comunidad de General Villegas».

Consultada si el hecho que actualmente muchas obras, programas o elementos que ofrece Nación y Provincia no lleguen al Distrito, se debe a una distribución discrecional según el color político o responde a la falta de gestión, Sol Fernandez no dudó en asegurar que es falta de gestión. «Nosotros si tuviésemos el Concejo Deliberante, si pudiera estar presidido por nosotros, haríamos todos los viajes necesarios y hablaríamos con todos los funcionarios de nación y provincia para aumentar las gestiones y para traer todo lo que necesitamos, yo creo que el vinculo se fortalece aún más porque sería un vínculo netamente institucional. Hoy por hoy lo hacemos porque yo presido el bloque del Frente de Todos y eso a mí me permite poder sentarme con todos los funcionarios a nivel provincial, a nivel nacional y también con responsables de distintas aéreas a nivel local; estar dentro del Concejo nos da esa facultad, esa legitimidad, y la verdad es que hemos traído un montón de soluciones porque no solamente todo es asesoramiento, el acompañamiento que hacemos con la gente, nuestro trabajo social que es muy grande, sino también que gestionamos.

Entre los logros de las gestiones referidas Sol Fernández mencionó el colectivo y la ambulancia para traslados complejos; sobre esta última, Pablo Varrone agregó: «Precisamente es esto lo que habla de gestión y no de la discrecionalidad de nación o provincia, si no es la falta de gestión y la falta de compromiso con las solución al problema. Recuerdo que estaba de guardia y Sol me hace un llamado a las seis de la tarde para decirme que al otro día iba a tener una reunión con el Secretario de Municipios de Nación, que existía la posibilidad de gestionar una ambulancia, me preguntaba como parte de la Secretaria de Salud e nuestra organización que soy; mi respuesta fue clara, por favor venite manejando la ambulancia; habíamos tenido justo dos hechos de público conocimiento que fueron lamentables para la sociedad y me parecía que era sumamente importante». Varrone se refería a los casos del exconcejal Marcelo Betanzo a quien se le negó la ambulancia del SAME para un traslado a Junín luego de haber sufrido un ACV dado que la que lo retiraría no contaba con el instrumental adecuado y al traslado del intendente a Capital Federal, una semana después (aprox.) de ese episodio, por su cuadro de Covid.

El médico y precandidato en cuarto lugar, recordó también otro episodio similar al de Betanzo en el que una bebé falleció a la espera de ser trasladada por la ambulancia de una obra social.

Basado en éstos, explicó que es ahí donde se advierte la la falta de decisiones y de gestión porque una ambulancia que sale con un paciente trasladado por el sistema sanitario municipal, teniendo obra social, luego recibe el pago por la contraprestación.

«Un hecho se puede entender, dos hechos se pueden entender, tres hechos también se pueden entender, pero 6 años de gestión municipal sanitaria no se pueden entender. Recuerdo en el 2015 estar convencido de que la cosa no iba funcionar desde el punto de vista sanitario, cuando lamentablemente también presente mi renuncia al hospital municipal, me había cansado de plantear infinidades de cosas para poder modificar y veía que no sucedería, tal como sucede hoy. No considero que sea una omisión, un error, un desliz, sino que es una estructura, una forma de ver la medicina, una forma de ver la vida.

Existen la salud publica y la salud privada y las dos deben converger, pero siempre tiene que primar el bienestar de la persona, y por sobre todas las cosas la salud no es un costo y eso hay que entenderlo; la salud no tiene un costo pero si la salud tiene una manera de poder gestionarse, y siempre debe volver al pueblo. Yo particularmente como médico que me desarrollo en otras localidades, siempre en salud pública, he tenido la oportunidad de trabajar en salud privada, estuve un año en el hospital Austral y realmente desistí porque si bien era lo máximo que uno podía aspirar en sistema privado, sigo eligiendo una y mil veces el consultorio de un hospital, la terapia de un hospital público, los pasillos de un hospital público, un centro de salud».

¿No es declaración de campaña lo que acaba de decir?

«No, sabes que es así, eso todo el mundo lo sabe, todas las semanas recorro 400 kilómetros con lluvia, sin lluvia, pero no dejo de ir a los pueblos, mi compromiso excede, no es una cuestión política, es una cuestión de vida. Siempre decía que la pandemia nos iba a marcar, nos haría diferentes personas y considero que en estos dos años he tenido otra visión totalmente distinta de la vida, me golpeó la muerte en la espalda a principio de año y gracias a Dios pude zafar (se contagió de coronavirus, tuvo complicaciones).

He abrazado a personas que a los 10 minutos les tuve que decir te tengo que ventilar y he abrazado a familias en las cuales les tuve que decir que no pude hacer nada; entonces creo que es una forma de vida la salud pública, es indistinto para mí la campaña, si yo te tiro los proyectos, si hay que tirar proyectos te tiro los mismo que en el 2019.

Si hubiésemos tenido implementados los proyectos del 2019 hoy te aseguro que la gestión de la pandemia hubiese sido totalmente distinta, si se nos hubiesen escuchado. Gracias Dios que tuvimos este personal de este hospital municipal y el personal de los Centros de Salud que le pusieron el pecho de una manera descomunal», aseguró.

Varrone que insistió en la calidad de profesionales que conforman el plantel médico, comparó al sistema de salud con una Ferrari que contaba con dos conductores, un piloto y un copiloto, en clara alusión al intendente y el director del hospital, a los que consideró no se pusieron de acuerdo, haciendo que el rodado, pese a la falta de coordinación, siguiera su camino hasta llegar a este presente, en las que faltaron respuestas y sonde se sufrió en demasía la pandemia.

Varrone aclaró que todos los municipios la padecieron, pero pudieron gestionarla de maneras distintas, mencionando a Trenque Lauquen, General Pinto, donde el sistema sanitario creció en medio de la pandemia y Caros Tejedor donde ante la explosión de casos se tomó la drástica medida de bajar de Fase logrando preservar el sistema de salud y proteger a la ciudadanía.

«Fui muy prudente durante todo este tiempo, prudente del trabajo del sistema sanitario pero también prudente del trabajo de las autoridades, si ellos consideraron que era el camino a seguir, obviamente, yo siempre me pongo a disposición, cuando considero que soy un palo en una rueda, solo me voy al costado. Cualquier persona que hay trabajado conmigo te lo puede decir y cualquier directivo que tuve en funciones te lo puede decir, pero lamentablemente hoy por hoy como médico me planteo estas cosas; pensemos que antes de esto tuvimos un director que hoy dirige un hospital de Covid como es el Dr. Palombo que estaba asociado para asesorar, y sin embargo no encontró cabida y se tuvo que ir. El hospital local tenía un coordinador de Covid que había sido director de hospital, por lo cual implica que sabe gestionar, y sin embargo de un momento a otro tuvo que dejar y la explicación que dieron fue que había tomado una decisión trasnochada. Tuvieron una persona que coordinó durante 5 años el SAME, con lo que eso implica, y de repente tampoco encontró respuestas, y lo que se dijo fue que estaba cansado. Entonces hoy por hoy como médico me planteo todas estas cosas y creo que nos tienen que quedar, que es necesario, una respuesta. Obtener la mayoría en el Concejo Deliberante nos pondría en esta situación de que si o si nos tendrían que dar una respuesta porque estas cosas, creo, que se deben auditar».

Sol Fernandez que consideró importante tener una voz de la salud en el Concejo, destacó que su Lista es la única que tiene un médico entre sus precandidatos, ocupando el cuarto lugar que resulta accesible. Del mismo modo cuenta con otros precandidatos que se desempeñan en salud.

La precandidata en primer lugar por la Lista 2 del Frente de Todos, remarcó algunos puntos en los que como legisladora opositora de la misma línea que los gobiernos de la provincia y la nación, aunque reconoció que las autoridades locales hicieron lo que pudieron en la pandemia, recordó que como espacio pudieron restablecer la comunicación entre el municipio y la Región Sanitaria en medio de la segunda ola, la que elevó el número de fallecidos a 164 en todo el distrito, por otro lado, al momento en que el Director del hospital anunció la creación de un Comité de Crisis para determinar a quién se asistía con respirador dado el colapso, se gestionaron dos respiradores que llegaron desde la provincia junto a otros elementos.

Dentro de las falencias observadas, además de responsabilizar al intendente y el Director del hospital ante lo ocurrido con la pandemia, es la necesidad de la existencia de una Secretaría de Salud que se dedique específicamente a plantear, a pensar la política de salud pública a nivel municipal.

Finalmente sobre salud adelantó que continúan trabajando en la concreción de una planta de oxígeno para el hospital.

La interna del Frente de Todos en General Villegas

«Nosotros tenemos claro que el único adversario de nuestra Lista del Frente de Todos es Eduardo Campana de Juntos por el Cambio, representado por Claudia Esain que cabeza de Lista, con quien tengo una muy buena relación de haber compartido el Concejo durante años, pero hoy su Lista representa a este Gobierno que tantas penurias le ha traído a la gente.

Como Frente de Todos tenemos que pasar la interna, pasar las PASO el 12 de septiembre estamos convencidos vamos a ganar, que nos va a ir muy bien porque venimos trabajando hace muchísimo tiempo y porque nosotros tenemos coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, la gente sabe quiénes somos, como trabajamos, sabe de dónde venimos y hacia donde queremos ir.

Nosotros somos un equipo de trabajo, somos un espacio constructivo, todas las criticas que podemos plantear siempre tienen que ser de forma positiva y constructiva, la gente hoy está necesitando otra cosa de la clase política y está cansada de la vieja forma, por eso creemos que es el momento en que la gente tiene que elegir en esta interna qué clase de dirigente político quiere que lo represente y quien mejor lo sintetiza; si quieren dirigentes que ante un pandemia se ponen al frente y buscan soluciones o quieren dirigentes que se guardan en la pandemia en su casa, dirigentes que a último momento de una elección salen a prometer obras inconclusas, obras históricas, o gente que trabaja todos los días con el mejor equipo, convocando a las mejores personas porque tiene un proyecto claro de gobierno y está los 365 días del año buscando soluciones para las personas. Eso es lo que hoy se plantea en nuestro frente electoral, en nuestra interna.

Sol Fernandez, presidente del Partido Justicialista

La dirigente recordó que hace cuatro años está al frente del partido Justicialista de General Villegas, luego que fueran a elecciones en el año 2017 luego que estuviera céfalo durante 10 años y sin acto eleccionario. Desde su espacio, recordó, vieron la necesidad de volver a darle vida y una estructura orgánica; así fue que siendo la única Lista desde entonces lo preside.

«Hemos hecho muchas cosas lindas, hemos revitalizado el partido, recuerdo que hace unos años atrás Evita cumplió 100 años y pudimos hacer una muestra en el Teatro Español, una muestra sobre cosas del peronismo, sobre cosas de Evita, pudimos lograr desde el Concejo Deliberante la colocación de una placa en la plazoleta de Juan Domingo Perón, porque bueno esta comunidad no tenía ninguna calle, no tenía ningún monumento, nada que haga referencia a nuestros líderes políticos como fueron Juan Domingo Perón y Evita, por lo tanto hemos trabajado desde ese lugar del partido y acá estamos convencidos de que vamos a ganar no solamente las internar sino también las generales.

Esto recién comienza y le pedimos a cada vecino y vecina en cada entrevista, en cada puerta que golpeamos, en cada caminata que hacemos, en cada reunión que generamos, que nos acompañen este 12 de septiembre porque creemos que nos merecemos vivir mejor y creemos que podemos tener un gobierno mejor, nosotros sabemos cuáles son sus necesidades y sabemos cuáles son las soluciones», concluyó Sol.

