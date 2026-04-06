Alerta meteorológico para las próximas horas en el noroeste bonaerense

El Alerta Amarilla es por lluvias en esta oportunidad.

La misma tiene vigencia inicialmente para las últimas horas de este domingo .

Se espera que en la madrugada del lunes v luego nuevamente a partir de la noche del lunes, los municipios en amarillo se vean afectados por lluvias persistentes, algunas localmente intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Más información: http://www.smn.gob.ar/alertas