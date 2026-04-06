Ameghino: habló la madre de la alumna acusada de quemar a un compañero y pidió ser escuchada

Tras el episodio ocurrido días atrás en una institución educativa de Ameghino, la familia de la estudiante señalada como la responsable de la agresión hizo llegar al sitio La Brújula, de Ameghino, un escrito en el que expone su versión de los hechos, denunciando situaciones previas de conflicto y cuestionando la falta de intervención institucional.

En su testimonio, enviado al sitio mencionado, la mujer sostiene que “esta es una de las partes que no se están contando” y afirma que su hija “ha sido agredida por una funcionaria pública, donde presta servicio”, remarcando además que la adolescente “no tendría relación con un hecho previo que involucró al hijo de dicha persona”.

Asimismo, señala que, según su relato, su hija habría sido víctima de situaciones de bullying por parte del alumno afectado, así como también por parte de otros compañeros. En este sentido, cuestiona el accionar institucional al indicar que “en la escuela no se brindó el acompañamiento necesario a los alumnos que atravesaron ese momento, ni se activaron los protocolos correspondientes”.

La madre remarcó que “nada justifica a lo que se llegó”, aunque planteó la necesidad de reflexionar sobre el contexto previo: “¿Por qué esperar a que las situaciones escalen cuando podrían haberse evitado?”, expresó.

Finalmente, sostuvo que “muchas veces se busca únicamente señalar al agresor o agresora”, y manifestó su deseo de que la comunidad pueda comprender “por qué se llega a este tipo de situaciones”.