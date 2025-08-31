AMPLIAMOS: el vuelco existió, pero en la Ruta 33, dos autos involucrados y tres personas trasladadas al hospital

Alrededor de las 20 horas de este sábado los bomberos, el servicio de emergencias médicas y personal policial se dirigieron hacia la Ruta 188 en dirección a Ameghino luego de un llamado por el vuelco de un vehículo.

Tras una extensa recorrida que los llevó hasta más allá de Eduardo Costa, en que inicia la jurisdicción de Ameghino, todos regresaron porque en realidad el hecho había ocurrido en la Ruta 33, en dirección a América, a la altura del kilómetro 416; unos 18 kilómetros de General Villegas.

Una vez en el lugar, eran dos los vehículos involucrados, un utilitario Renault Kangoo, que efectivamente había volcado, y un Peugeot 206, que lo habría estado remolcando.

A su vez, tres personas fueron trasladadas al hospital, dos que habrían sido ocupantes de uno de los rodados y la otra del restante; una de ellas con un dolor en una de las rodillas, las otras dos preventivamente; para ello se movilizaron hasta el lugar tres ambulancias del SAME.

Según los primeros datos, el estado de la ruta que presenta agua acumulada en sus deformaciones, producto de la lluvia, se habría desviado, volcando sobre un lateral en la banquina, habiendo sido movida hasta la banquina hasta quedar en la posición que se la observa en las imágenes. De todos modos, dado los aproximadamente 40 minutos que se demoraron lo sintervinientes en llegar, dado que el llamado recibido indicaba la Ruta 188, aún se encuentran determinando algunos datos esenciales para determinar qué fue concretamente lo ocurrido.

tres personas, dos que habrían circulado en uno de los