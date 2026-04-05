¿Alguien recuerda el verdadero significado de las Pascuas?

Cuando comenzó el fin de semana largo las rutas estuvieron, otra vez, cargadas de automóviles. Los destinos turísticos tuvieron su «veranito» fuera de temporada por la cantidad de turistas que aprovecharon los cuatro días de descanso por Semana Santa y muchas personas viajaron para estar junto a sus familias y amigos. Y aunque esta fecha tiene un sentido religioso por la celebración de las Pascuas, el culto parece quedar a un costado cada año.

En las Pascuas se recuerda el renacer del hombre a través de la resurrección de Jesucristo. Aunque a esta celebración se acostumbra a relacionarla más con los alimentos tradicionales, como los huevos o el conejo de chocolate y la rosca, que con la festividad religiosa.

¿Por qué huevos? La historia dice que antes que existiera la celebración los huevos eran utilizados en los ritos del final de invierno y la llegada de la primavera. Se usaban para conmemorar el renacer de la vida, los árboles y las flores. En Cuaresma la Iglesia Católica prohibía a sus fieles comer carne y huevos que se decoraban y consumían el día que se conmemora la resurrección de Jesús.

También el conejo es un símbolo de fertilidad y la utilización de su figura en las Pascuas surge en las culturas germánicas y, posteriormente, en las anglosajonas. La industria del chocolate lo volvió más comercial y masivo.

¿Y las roscas? Primero fueron simples panes leudados con los que se rendía culto a las cosechas o la llegada de la lluvia tras una larga sequía. También se agradecía por la generosidad de la tierra. Surgieron con características diferentes que se mantienen hasta hoy: algunos tienen especias, otras están rellenas o decoradas con frutas.

En la Argentina, además de los huevos y las roscas, los creyentes acostumbran a ayunar carnes rojas y comer pescados. Son típicas las empanadas de vigilia (principalmente de atún) y guisados con bacalao. (Fuente: La Nación)