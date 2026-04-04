Marta Moreno vuelve a dar la nota (positiva) con sus propuestas en una fecha importante

Esta vez se trata de la Pascua, con el desembarco en su local comercial, La Victoria Bakery, en la calle Saavedra y Berutti, de General Villegas, aunque el día de ayer ya tuvo su impronta en la Semana Santa con las empanadas de vigilia.

A este fin de semana, tan especial espiritualmente, le resta el Domingo de Pascuas, al que se lo puede acompañar con un manjar dulce, como son los huevos de la marca Rapanui, y las roscas, elaboradas en casa.

Entre los de la reconocida marca se encuentra el de pistacho, fruto seco de moda por su alto valor nutricional y especial color verde.

A Marta la distingue lo logrado para el paladar, pero también el buen gusto cada vez que acerca sus clientes y público en general productos para fechas especiales como la que estamos transitando.

Con precios acomodados, variedad de sabores y tamaños, los huevos de pascua de la marca Rapanui ya se consiguen en el lugar en el que deben estar.

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